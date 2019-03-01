Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "Об утверждении тарифов на оплату за пользование жилыми площадями (квартплату) в домах государственного и общественного жилищного фонда и на жилищно-коммунальные услуги в Азербайджане" от 10 марта 2000 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, ликвидирован пункт "А" части три решения Кабинета министров "Об утверждении тарифов на оплату за пользование жилыми площадями (квартплату) в домах государственного и общественного жилищного фонда и на жилищно-коммунальные услуги в Азербайджане".

Отметим, что данный пункт предусматривал, что обслуживание частично приватизированных многоквартирных домов (до приватизации всех квартир в доме) осуществляется государственными жилищно-эксплуатационными организациями, обслуживавшими эти дома до приватизации.