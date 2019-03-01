В рамках проекта "Повышение финансовой грамотности населения" Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева совместно со Сберегательным банком Германии дало старт тренингам в Гёйчае на тему "Сберегательные игры". Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд.

Участникам программы была предоставлена информация о правильном планировании семейного бюджета, об управлении доходами и расходами и по другим темам, а также розданы различные просветительские материалы по теме.

Отметим, что на начальном этапе тренинги в регионах проводятся представителями и волонтерами Общественного объединения "Региональное развитие", привлеченными к специальным программам обучения со стороны специалистов Сбербанка Германии.

В рамках проекта планируется до конца года привлечь к тренингам более 5000 жителей регионов из различных групп населения.