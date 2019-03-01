С сегодняшнего дня пятый Центр Службы "ASAN" (просп. Гейдара Алиева, 115) стал оказывать консульские услуги, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

Оказание консульских услуг в Центрах Службы "ASAN" с первого марта 2019 года вытекает из изменений, внесенных в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям" от 5 сентября 2012 года указом Президента Азербайджана от 15 января 2019 года с целью повышения прозрачности оказания консульских услуг.

Таким образом, в список госорганов в Центрах Службы "ASAN" был включен и МИД, а в список оказываемых услуг - консульские услуги.

В связи с исполнением указа была создана рабочая группа из ответственных сотрудников МИД. Также опытные сотрудники МИД были командированы в Центры Службы "ASAN" для оказания указанных услуг.