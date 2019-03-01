Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в преддверии 100-летия со дня создания органов безопасности в Азербайджане приняли участие в акции по сдаче крови, организованнной в Военно-медицинском управлении Службы под лозунгом "Сдай кровь, подари жизнь!", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на СГБ, передает Day.Az.

Акция была осуществлена в соответствии с графиком, подготовленным совместно с Центральным банком крови Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.А.Эйвазова.

Акция, проводимая в соответствие с утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым Госпрограммой "Забота о детях, страдающих от гемофилии и талассемии", организована в целях оказания помощи людям, страдающим от таких наследственных заболеваний крови, как гемофилия и талассемия. Такие благородные мероприятия направлены на еще большее повышение запасов крови в стране.

Собранная кровь была направлена в Центральный банк крови министерства здравоохранения.