В Азербайджане при совместной поддержке Европейского союза (ЕС) и министерства образования начинается реализация проекта "Усиление исследований, открытий и инноваций в системе высшего образования Азербайджана", сообщает в пятницу Trend, передает Day.Az.

Выступивший на церемонии открытия проекта руководитель представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас отметил, что главной целью проекта является создание нового механизма, направленного на исследования и инновации в системе высшего образования Азербайджана.

Финансируемый со стороны ЕС проект, главным бенефициаром которого является министерство образования, охватывает период с октября 2018 года до апреля 2020 года. Главной целью проекта является исследование в системе высшего образования, усиление управления открытиями и инновациями.

Вице-президент НАНА Иса Габиббейли отметил, что национальное законодательство Азербайджана создает широкие возможности для инновационной деятельности.

"Принятие закона "О науке" расширило возможности использования научных достижений в сфере образования", - добавил Габиббейли.

Академик выразил уверенность, что в стране созданы благоприятные условия для международного сотрудничества в сфере науки и образования, и в том, что проект даст успешные результаты.