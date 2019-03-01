Распоряжение Президента Ильхама Алиева "дополнительных мерах в сфере усиления социальной защиты населения" от 25 февраля 2019 года значительно улучшит благосостояние около 577 тысяч граждан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерства труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

Из них 165376 человек имеют инвалидность (не получающие трудовой пенсии).

Согласно распоряжению, размер социального пособия по инвалидности I группы повышается на 83 процента (с 82 до 150 манатов), размер ежемесячной президентской пенсии - на 37 процентов (с 73 до 100 манатов). Также распоряжение предусматривает учреждение вместо дополнения к страховой части трудовой пенсии по уходу за инвалидами I группы или лицами в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья пенсии Президента Азербайджана в размере 50 манатов для ухаживающих за лицами с инвалидностью I группы и детьми в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, с первого апреля социальное пособие по инвалидности I группы будет выплачиваться в размере 300 манатов. Это по сравнению с нынешним размером больше на 145 манатов или 93,5 процента.

Также, согласно распоряжению, с первого апреля размер социального пособия по инвалидности II группы будет доведен с 61 до 130 манатов, по инвалидности III группы - в 2,1 раза больше - с 52 до 110 манатов.