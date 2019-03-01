В Азербайджане завершается охотничий сезон
1 марта 2019 23:21 123
В Азербайджане 10 марта этого года завершается охотничий сезон 2018-2019 года.
Об этом в пятницу сказал директор Департамента сохранения биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных участков министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает Trend, передает Day.Az.
Ализаде отметил, что охотничий сезон был объявлен с 26 мая 2018 года.
По его словам, лимит охоты по текущему охотничьему сезону близится к завершению. Директор департамента министерства сообщил, что на данный момент идет период охоты на водно-болотных птиц.
Директор департамента также сказал, что в конце мая будет объявлено начало охотничьего сезона 2019-2020 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!