В Азербайджане 10 марта этого года завершается охотничий сезон 2018-2019 года.

Об этом в пятницу сказал директор Департамента сохранения биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных участков министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает Trend, передает Day.Az.

Ализаде отметил, что охотничий сезон был объявлен с 26 мая 2018 года.

По его словам, лимит охоты по текущему охотничьему сезону близится к завершению. Директор департамента министерства сообщил, что на данный момент идет период охоты на водно-болотных птиц.

Директор департамента также сказал, что в конце мая будет объявлено начало охотничьего сезона 2019-2020 года.