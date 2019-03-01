В национальных парках Азербайджана в этом году будут созданы уголки по типу "Познай природу-развлекайся".

Об этом в пятницу сказал директор департамента по охране биоразнообразия и развитию особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает Trend, передает Day.Az.

Ализаде отметил, что цель создания таких уголков - добиться того, чтобы дети могли проводить своем время на территории национальных парков более плодотворно и с интересом.

В таких уголках планируется проводить для детей различные интерактивные игры, способствующие познанию природы и окружающей среды.

Ализаде сказал, что такие уголки планируется создать во всех национальных парках.