Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты выпускных экзаменов учащихся учреждений начального профессионально-технического образования, который прошел 17 февраля, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az .

Результаты экзамена размещены на интернет-сайте ГЭЦ первого марта.

С результатами экзамена учащиеся могут ознакомиться воспользовавшись своим "рабочим номером" и номером удостоверения личности (или FİN кодом). Информацию о результатах экзамена участники могут также получить, отправив СМС с "рабочим номером" на номер 7727.

114 из 3432 человек не приняли участие на экзамене, один человек человек был освобожден от экзамена в связи с нарушением требуемых правил.

Отметим, что для рассмотрения обращений по результатам выпускного экзамена создана Аппеляционная комиссия, которая действует по адресу улица А.Саламзаде, 28 Насиминского района Баку (в здании бывшего Бакинского университета Азия).