В рамках мероприятий по устранению факторов, негативно влияющих на пищевую безопасность и здоровье человека, проводимых Бакинским Главным таможенным управлением, были выявлены некачественные лекарственные средства и пищевые добавки в крупном объеме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В связи с установлением того факта, что обнаруженные лекарственные препараты и биологически активные добавки не зарегистрированы в Азербайджане и не отвечают нормам качества, ООО "Центр аналитической экспертизы" министерства здравоохранения запретило оптовую продажу данных препаратов. Они были уничтожены.

Общая стоимость данных лекарственных средств, которые в различные периоды времени привозились фирмами ООО "Гырхбулаг", ООО Zeytun pharmacuticals, ООО Centrum pharma, ООО Alfa-N company, ООО NP, ООО Stomdent, ООО Amex, ООО Asfarma dərman sənaye LTD ŞTİ, составила 15863,40 доллара США, 2218822,88 рублей, 25065.02 евро.