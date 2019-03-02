Сильный пожар в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
2 марта 2019 09:34 650
09:34
В общежитии спортивного клуба "Ватан", расположенного в 7-м микрорайоне, произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Пожарные МЧС работают на месте происшествия.
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09:04
В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.
Об этом сообщает Day.Az.
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09:34
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