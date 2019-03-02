В общежитии спортивного клуба "Ватан", расположенного в 7-м микрорайоне, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Пожарные МЧС работают на месте происшествия.