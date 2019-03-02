В Баку открылись праздничные ярмарки - АДРЕСА
В связи с праздником Новруз с сегодняшнего дня по 14 адресам в Баку проводятся ярмарки, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции будут проводиться совместно Исполнительной властью города Баку и министерством сельского хозяйства при организационной поддержке Администрации Президента Азербайджана каждые субботу и воскресенье, начиная с сегодняшнего дня, а также каждый день с 16 по 21 марта во всех городах и райцентрах страны.
|
№№
|
Район
|
Адрес
|
Площадь
(кв.м.)
|
Бинагадинский
|
ул. Кунанбаева в 7-м микрорайоне
|
1500
|
Хатаинский
|
на пересечении ул. Мазахира Рустамова с ул. Сараево и С.А.Ширвани
|
2000
|
Гарадагский
|
пос. Локбатан, ул. 28 Мая, участок перед Олимпийской спортивной базой
|
2000
|
Насиминский
|
ул. братьев Мардановых 59
|
420
|
Наримановский
|
на площади Гялябя на просп. Ф.Х.Хойского
|
5000
|
Пираллахинский
|
в нежилом объекте на ул. К.Рзаева, 14 в пос. Пираллахи
|
150
|
Сабунчинский
|
пос. Бакиханова, ул. М.Фаталиева, 72
|
1800
|
Сураханский
|
пос. Гарачухур, жилой массив "Ени Гюняшли V", Т/Ц "Гюнеш"
|
900
|
Хазарский
|
пос. Мардакян, ул. С.Есенина, второй переулок,
|
500
|
Ясамальский
|
Просп. Г.Джавида, в парке перед зданием Академии наук Азербайджана
|
600
|
Низаминский
|
на автомобильной остановке Т/Ц "Орбита", расположенного по адресу просп. Гара Гараева 55/57, и на рынке "8-й километр" по адресу ул. Дж.Нахчыванского, 74
|
10000
|
600
|
Сабаильский
|
ул. Сейрана Мамедова 6, и рядом с отелем Landmark на ул. Низами, 154.
|
200
|
600
На ярмарках в Баку будет выставлено на продажу 52 наименования продукции из 42 районов страны. Организаторы приглашают жителей столицы на ярмарки.
На ярмарке фермеры, семейные хозяйства из различных регионов республики будут предлагать населению широкий ассортимент сельскозяйственной продукции по ценам, которые будут намного дешевле рыночных. На ярмарках соответствующие структуры будут контролировать качество и цены продукции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!