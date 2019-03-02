Идет серьезная работа над мерами, предусмотренными очередной Госпрограммой по социально-экономическому развитию регионов Азербайджана.

Об этом в субботу сказал журналистам помощник Президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам - заведующий отделом Зейнал Нагдалиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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