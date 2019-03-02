Зейнал Нагдалиев: Азербайджан ведет серьезную работу по развитию регионов
2 марта 2019 11:32 586
Идет серьезная работа над мерами, предусмотренными очередной Госпрограммой по социально-экономическому развитию регионов Азербайджана.
Об этом в субботу сказал журналистам помощник Президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам - заведующий отделом Зейнал Нагдалиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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