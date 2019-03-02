Японская телекомпания Fuji Television представила сюжет о Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) в своей популярной программе "Naruhodo! The World", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на вуз.

В ходе подготовки сюжета съемочная группа и известная японская актриса Хитоми Куроки, ставшая ведущей передачи, побывали в кампусе БВШН и на практических занятиях студентов кафедры нефтегазовой инженерии в учебной лаборатории.

Во время беседы со студентами ведущая задает различные вопросы о развитии нефтегазового сектора в Азербайджане, интересующие японскую аудиторию. Она также спрашивает, почему они решили стать инженерами по нефти и газу и учиться именно в Высшей школе. Студенты вуза рассказали, что профессия инженера-нефтяника является одной из самых престижных и высокооплачиваемых в стране, а БВШН - это вуз, где можно получить самое качественное образование в этой области.

В программе также показаны территория кампуса и даже действующие нефтяные станки-качалки за его пределами. Сюжет о БВШН вошел в специальный выпуск программы "Naruhodo! The World", посвященной Азербайджану, его культуре, экономике, достопримечательностям и традициям.

Программа телекомпания Fuji Television выходит в эфир с 1981 года. За это время было показано более 700 выпусков. Телесюжет, рассказывающий о БВШН, можно посмотреть, пройдя по этой ссылке.