Замминистра образования, председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Сабах" Фирудин Гурбанов посетил школу футбола "Ватан", где произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, замминистра был проинформирован о случившемся.

"Сотрудники МЧС заявили, что пожар произошел из-за короткого замыкания", - сказал замминистра.

По его словам, никто не пострадал.

Следует отметить, что футбольный клуб "Сабах" сотрудничает со школой, где произошел пожар. Огонь потушен.