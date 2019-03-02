Названа предварительная причина крупного пожара в Баку
2 марта 2019 12:01 273
Замминистра образования, председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Сабах" Фирудин Гурбанов посетил школу футбола "Ватан", где произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, замминистра был проинформирован о случившемся.
"Сотрудники МЧС заявили, что пожар произошел из-за короткого замыкания", - сказал замминистра.
По его словам, никто не пострадал.
Следует отметить, что футбольный клуб "Сабах" сотрудничает со школой, где произошел пожар. Огонь потушен.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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