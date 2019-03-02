Модули повышения квалификации учителей в Азербайджане будут обновлены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом на республиканском совещании по теме "Общее образование: нынешнее состояние и цели" сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, качественные показатели учителей, только принятых на работу, повысились: "Педагогическая практика студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, должна проводиться во всех общеобразовательных учреждениях республики".

Министр отметил, что за минувшие два месяца в 132 школы были назначены новые директора: "Отчетность местных структур управления образованием должна быть повышена. Кроме того, по всей стране ведется отбор талантливых детей. Созданы 60 классов и этот процесс находится в центре внимания".