Азербайджан ведет отбор талантливых детей - МИНИСТР
Модули повышения квалификации учителей в Азербайджане будут обновлены.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом на республиканском совещании по теме "Общее образование: нынешнее состояние и цели" сказал министр образования Джейхун Байрамов.
По его словам, качественные показатели учителей, только принятых на работу, повысились: "Педагогическая практика студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, должна проводиться во всех общеобразовательных учреждениях республики".
Министр отметил, что за минувшие два месяца в 132 школы были назначены новые директора: "Отчетность местных структур управления образованием должна быть повышена. Кроме того, по всей стране ведется отбор талантливых детей. Созданы 60 классов и этот процесс находится в центре внимания".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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