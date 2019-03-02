По поручению Президента Ильхама Алиева с сегодняшнего дня началось проведение в Баку и, в целом, по стране праздничных ярмарок, чтобы у населения был выбор.

Об этом сказал журналистам глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, и Исполнительной власти Баку, и министерству сельского хозяйства, и другим структурам однозначно поручено контролировать цены на ярмарках, чтобы они были низкими: "И мы должны эффективно использовать этот формат".

Глава ИВ Баку сказал, что в Азербайджане осуществляются меры социальной направленности: "В стране проводится политика регулирования цен. Это непосредственное поручение главы государства. Постоянно организуются ярмарки, чтобы у жителей был выбор. Этот процесс будет продолжен".

Азизов подчеркнул, что в последние дни Президент Азербайджана принял ряд очень важных решений: "Я бы сказал, что эти решения не имеют аналогов в мире. Благодаря одному из этих решений решился вопрос проблемных кредитов граждан. Это говорит о том, что сформировалась сильная экономика Азербайджана, и государство способно принимать такие решения. Азербайджан - стабильная страна. Следует учесть, что Азербайджан находится в условиях войны. Сегодняшние достижения - это результат политики Президента Ильхама Алиева. Политика главы государства носит общенародный характер".