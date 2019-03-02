В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью возможна морось, юго-западный ветер утром сменится порывистым северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем - 8-10, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

Завтра скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове будет достигать 15-18 м/сек, порой 20-23 м/сек, в отдельных местах полуострова даже до 25 м/сек. В воскресенье в течение дня на Абшеронском полуострове ожидается порывистый северо-западный ветер, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.

В районах местами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, в горных и предгорных районах прогнозируется снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.

Завтра, в основном, в северных и западных районах, погода будет нестабильной, временами ожидается дождь, местами сильный, в горных территориях возможен снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/сек, днем местами до 23-28 м/сек.