Азербайджан увеличит размер пособия для детей с ограниченными возможностями
2 марта 2019 15:04 705
С 1 апреля размер пособия, выплачиваемого детям с ограниченными физическими возможностями, возрастет на 83%, поднявшись с 82 до 150 манатов.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили Report в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.
Кроме того, людям, заботящимся о таких детях, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50 манатов. Таким образом, в целом эта сумма составит 200 манатов.
Отметим, что из 577 тысяч человек, нуждающихся в особой заботе, около 73 тысяч составляют несовершеннолетние дети с ограниченными физическими возможностями.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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