Внимание, забота общенационального лидера Гейдара Алиева о культуре сегодня продолжаются именно Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на прошедшей первого марта встрече Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства сказал народный артист, заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана Гаджи Исмайлов.

Исмайлов отметил, что красота Азербайджана сегодня радует глаз: "Однако, несмотря на эту красоту, мы не можем стоять на месте, мы должны идти вперед, развиваться во всех отношениях, и в культуре, и в экономике. Пользуясь случаем, уважаемый Президент, от всего сердца благодарю Вас. Вас любят не только деятели культуры, Вас любит весь азербайджанский народ. К Вам относятся с большим уважением, большим доверием. Работники культуры, все мы рады, что у нас такой Президент. Нашим уважаемым Президентом, главой нашего государства является всемирно известный человек, большой политик, сумевший обеспечить счастье Азербайджану".

Народный артист сказал, что сегодня независимая Азербайджанская Республика на пути стремительного развития: "Все мы видим эту красоту. Также хочу отметить, что это развитие, наряду с другими сферами, одновременно помогает также развитию нашей культуры и искусства. Безусловно, это развитие, оживление, господин Президент, стали возможными благодаря Вашему вниманию, заботе о культуре, в частности, театральном искусстве. Великий лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил театральное, актерское искусство, придавал ему большое значение. Он говорил, что театр - это священное место, очаг воспитания, его работники - самоотверженные люди. Я всегда был близок и привязан к театру. Это - не преходящее чувство. Это любовь, которая исходит из моей души. Внимание, забота нашего общенационального лидера о культуре сегодня продолжаются именно уважаемым Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Когда я вижу в Азербайджане отремонтированные здания театров, эти сцены, эту красоту, то говорю: о Всевышний, как хорошо, что мы - граждане такого прекрасного государства. Конечно, чтобы стать гражданином, ты должен любить Родину, служить своему государству, нации. Люди, собравшиеся сегодня здесь, видные деятели искусства и культуры Азербайджана, безусловно, осуществляли большую деятельность, вложили большой труд в эту работу. Я сердечно благодарю их всех. Здесь есть люди, постарше меня, у которых больше титулов. Но я очень рад, что сегодня мы все собрались вместе. Мы все вместе о чем-то говорим, чего-то хотим во имя торжества азербайджанской культуры. Почетные звания, предоставляемые людям искусства, персональные пенсии Президента, премии, обеспечение их квартирами - поверьте, господин Президент, какую же большую работу Вы проделали, что мы в душе испытываем к Вам большое уважение, большую любовь. Мы очень Вас любим. Всегда находились рядом с Вами. Поверьте, на последних президентских выборах работники культуры очень активно поддержали Вас. Ваше прибытие в парк в ту ночь, эти встречи, это торжество, этот праздник я никогда не забуду. Весь азербайджанский народ радовался, что у нас такой Президент. Ваше отношение к культуре и театральному искусству нас очень радует".

Заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана добавил, что Азербайджанский академический национальный драматический театр, в котором он работает около 50 лет, завоевал большие успехи.

"Наши успехи заключались в том, что мы не стояли на месте. Прежде в нашем театре были большая и малая сцены, сейчас кроме большой сцены, у нас есть еще четыре. Очень знаменательно, что мы собрались вместе сегодня - первого марта. Потому что в 2013 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев именно первого марта подписал распоряжение об учреждении в Азербайджане Дня национального театра. Уже шесть лет 10 марта мы празднуем этот день. За это сердечно благодарим Вас. Это - оценка национальному театру. У Азербайджанского академического национального драматического театра есть большая мечта. Во-первых, хочу сказать, что наш коллектив всегда желает встречи с Вами. Этот обычай унаследован нами от великого лидера. Он всегда при посещении театра после спектакля беседовал с актерами и режиссерами. И сейчас есть такое желание, о котором наши артисты всегда говорят. Я хочу об этом сказать, как шекинец Мустафа. (Говорит с шекинским акцентом): Да буду я твоей жертвой, о Аллах. Пусть наш уважаемый Президент придет в Академический национальный драматический театр, этот день станет для нас праздником. Конечно, сегодня театральные деятели Азербайджана проделали большую работу. То есть, единственно недостающим, точнее, желаемым является то, что в Азербайджане имеется очень большой спрос на молодых драматургов и режиссеров. И мы, и наш директор Азерпаша муаллим подумали об этом. В прошлом году в нашем Союзе открылись пять творческих лабораторий. Уже действует лаборатория молодых режиссеров, актеров, экспериментальных режиссеров, критиков, молодых драматургов. Здесь обучается 43 человека, и я верю, что они внесут большой вклад в культуру Азербайджана. Потому что молодежь обязательно должна идти в искусство. Ведь многие из нас стареют", - сказал Исмайлов.

Народный артист добавил, что в Азербайджане существует проблема зрителей: "Однако это не касается нашего театра. Машаллах, наш театр всегда полон зрителей, наверное, они очень любят наш театр. Но в нашем театре ставятся и детские спектакли. Я читал, что в прессе, критикуют, мол негоже Академическому национальному драматическому театру ставить детские спектакли. Но ведь сегодняшний ребенок завтра подрастет и станет основным зрителем. Как мы можем отказаться от них? Если спросить каждого из сидящих здесь деятелей культуры, с какого возраста они приобщились к культуре, театру, другому искусству, все скажут, что со школьных лет. Необходимо выстраивать отношения, контакты между школьниками и театрами. И это должно быть или в письменной, или в устной форме. Чтобы школьники обязательно приходили в театр, поскольку они - наши будущие зрители. Пару слов также хочу сказать о том, что есть не очень-то болезненная, но парадоксальная вещь: имеются финансируемые государством союзы и организации. Они платят 18 процентов налога. Однако не финансируемый государством Союз театральных деятелей тоже платит 18 процентов. Здесь есть странное несоответствие, наверное, если бы это можно было исправить, у нас было бы больше возможностей. Так как все деньги, собираемые у членов Союза театральных деятелей, тратятся на лечение болезней этих членов, на их старость, их горечи и радости. То есть, театральные деятели сами себя содержат. Я сердечно благодарю министерство культуры. Уже три года они оказывают нам материальную помощь. Спасибо Абульфас муаллиму. От всего сердца благодарим".

Исмайлов сказал, что Союз театральных деятелей Азербайджана является членом Международного театрального института ЮНЕСКО: "Одновременно он является членом Международной конфедерации театральных союзов. Сюда также входят страны СНГ и Прибалтики. В этом форуме Азербайджан представляют пять молодых драматургов, шесть театральных художников, три критика, были сыграны два спектакля. В настоящее же время по непосредственной инициативе и при материальной помощи министерства культуры, при организационной поддержке Азербайджанского союза театральных деятелей в Театральном институте имени Щукина в Москве обучаются 10 наших молодых людей - и как актеры, и как режиссеры. Я верю, что после возвращения они внесут свой вклад в нашу культуру и одновременно привнесут свои новые театральные мысли. Позвольте, завершить мое выступление историческими словами великого лидера, архитектора и созидателя независимого Азербайджана. Он говорил, что народ, обладающий высокой культурой, всегда будет идти вперед, всегда будет развиваться, всегда будет жить. Культура обогащает народы прекрасными образцами, накопленными человечеством. Азербайджанская культура внесла, и, я уверен, и впредь будет вносить свою лепту в эту сокровищницу".