В Азербайджане ни в коем случае нельзя сокращать музыкальные школы, особенно в районах.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на прошедшей первого марта встрече Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства сказал ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли.

Бадалбейли отметил, что в 2021 году исполнится 100 лет Бакинской музыкальной академии: "Здесь сидят его выпускники, всемирно известные исполнители Хураман, Фидан, Франгиз ханым, маэстро Рауф. То есть, у нас хорошие результаты. Композиторская и вокальная школы. Сейчас наши выпускники выступают на самых прославленных сценах - в Большом театре, Ла Скала. Я очень рад, что традиции Узеир бека продолжаются. У этих традиций очень большая основа, господин Президент, это - музыкальные школы. Если бы не было музыкальных школ, этой хорошей системы музыкального образования, то у нас не было бы успехов. Это надо обязательно сохранить. Ни в коем случае нельзя сокращать музыкальные школы, особенно в районах. Почему мы держим в центре внимания районы. Франгиз ханым проводит в Шеки свой фестиваль. Спасибо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководимому ею Фонду Гейдара Алиева за Габалинский фестиваль. За 10 лет на этот фестиваль приезжали самые знаменитые оркестры, солисты. Люди приходят на концерты с семьями. То есть, обстановка меняется. Для наших районов очень важны музыкальные школы. Поэтому я очень прошу не трогать их".

Народный артист коснулся еще одного вопроса: "Мне кажется, что уже настало время создать в нашей стране коллекцию классических музыкальных инструментов. Господин Президент, во всем мире это большой рынок. Приведу пример. В 2010 году скрипка Гварнери дель Джезу стоила два миллиона долларов. Сейчас ее цена составляет четыре миллиона долларов. То есть, мы это можем купить и в виде инвестиции. Если в Азербайджане будет эта коллекция - здесь сидят наши талантливейшие молодые скрипачи. Эльвин Ганиев седьмого числа будет выступать в филармонии с маэстро Рауфом Абдулллаевым. У него есть скрипка Гварнери, он ее арендует. В России, например, приобрели коллекцию виолончели за 60 миллионов долларов. Еще раз хочу сказать, что это инвестиция. Это не значит, что мы приобрели и оставили. Пройдет время, ее цена возрастет. Если можно, господин Президент, рассмотрите вопрос коллекции. Я хотел бы сказать о многом, но затронул только эти два вопроса. Господин Президент, мы действительно поддерживаем Вас и, скажу честно, очень любим Вас. Любим вашу семью. Машаллах, вашу дочь Лейлу все любят. Я несколько раз участвовал в кампании "Справедливость к Ходжалы!". Как карабахец хочу сказать, что это очень впечатляюще. Эта кампания проводится во всем мире. Спасибо Лейле ханым, выражаю ей глубокую признательность. Как члены общины Карабаха здесь сидят Эльчин и наши аксакалы. Мы живем лишь одной мечтой - эта дорога ведет в Шушу. Верим, что рано или поздно мы будем там. Мы не сможем жить без Шуши".