Список благодеяний, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым, неисчислим.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на прошедшей первого марта встрече Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства сказал главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра, народный артист Александр Шаровский.

Шаровский отметил: "У меня и всего коллектива театра Русской драмы навсегда остался в памяти тот замечательный майский день десять-одиннадцать лет тому назад, когда Вы и Мехрибан ханым пришли и открыли практически новое здание театра со всей аппаратурой и со всем тем, что положено быть в настоящем театре. Должен Вам сказать, что с тех пор началась новая жизнь театра".

Народный артист сказал, что благодаря госзаказам театр делал и делает по сей день по 7-8 спектаклей в сезон: "Мы много ездим, принимаем коллективы, на гастроли к нам приезжали и МХАТ, и БТД , и Малый театр. Мы посещаем эти города и страны. Список Ваших личных благодеяний неисчислим. Это и премии, это и постоянное повышение зарплаты, это и социальные проекты и законы, которые ожидают нашу страну, это и бесконечное и замечательное строительство в нашей стране. Все наши гости в изумлении от нашего города и ничего подобного, они говорят, не видели нигде".

Главный режиссер добавил: "Здесь наша великая певица сказала, что нельзя обращаться с просьбами, но позвольте, я все-таки обращусь с маленькой просьбой. Дело в том, что театр стоит на пороге 100-летия. При открытии тогда театра Вы сказали, что русский театр в Азербайджане навсегда. Поверьте мне, если бы Вы знали, какое жалкое существование влачит большинство русских театров в бывших союзных республиках, и как мы на этом фоне хорошо себя чувствуем. Но дело в том, что они академические, а мы нет. Очень хотелось бы, чтобы мы носили это гордое звание и радовались вместе с Вами".