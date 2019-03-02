Александр Шаровский: Список благодеяний, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым, неисчислим
Список благодеяний, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым, неисчислим.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на прошедшей первого марта встрече Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства сказал главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра, народный артист Александр Шаровский.
Шаровский отметил: "У меня и всего коллектива театра Русской драмы навсегда остался в памяти тот замечательный майский день десять-одиннадцать лет тому назад, когда Вы и Мехрибан ханым пришли и открыли практически новое здание театра со всей аппаратурой и со всем тем, что положено быть в настоящем театре. Должен Вам сказать, что с тех пор началась новая жизнь театра".
Народный артист сказал, что благодаря госзаказам театр делал и делает по сей день по 7-8 спектаклей в сезон: "Мы много ездим, принимаем коллективы, на гастроли к нам приезжали и МХАТ, и БТД , и Малый театр. Мы посещаем эти города и страны. Список Ваших личных благодеяний неисчислим. Это и премии, это и постоянное повышение зарплаты, это и социальные проекты и законы, которые ожидают нашу страну, это и бесконечное и замечательное строительство в нашей стране. Все наши гости в изумлении от нашего города и ничего подобного, они говорят, не видели нигде".
Главный режиссер добавил: "Здесь наша великая певица сказала, что нельзя обращаться с просьбами, но позвольте, я все-таки обращусь с маленькой просьбой. Дело в том, что театр стоит на пороге 100-летия. При открытии тогда театра Вы сказали, что русский театр в Азербайджане навсегда. Поверьте мне, если бы Вы знали, какое жалкое существование влачит большинство русских театров в бывших союзных республиках, и как мы на этом фоне хорошо себя чувствуем. Но дело в том, что они академические, а мы нет. Очень хотелось бы, чтобы мы носили это гордое звание и радовались вместе с Вами".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!