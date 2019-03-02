Наряду с главными архитекторами в Азербайджане необходимо учредить и должности главных художников.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на прошедшей первого марта встрече Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой деятелей культуры и искусства сказал Народный художник Азербайджана и СССР Таир Салахов.

Салахов отметил: "Мне сегодня очень волнительно, что я нахожусь среди звезд азербайджанской высокой культуры. То, что сегодня Вы нас собрали - это исторический день для меня. Поэтому я был очень счастлив и рад, когда 29 ноября в Москве меня разбудил телефонный звонок, и я слышу голос Ильхама Гейдаровича. Ильхам Гейдарович меня поздравляет с юбилеем. Я говорю: "А что же Вы так рано, неужели Вы на работе". А он мне говорит: "А я хотел, Таир, быть первым". Поэтому я очень благодарен Вам за это поздравление. Это дает огромный импульс нам, творческим деятелям культуры. Поэтому Ваше сообщение о награде, - Вы впервые дали распоряжение о награждении орденом "Эмек" первой степени, - это огромное счастье и огромное уважение к моему творческому труду. Спасибо Вам, спасибо, Мехрибан ханым, за Ваши поздравления, которые я получил, и дары. Спасибо большое. Я хочу сказать, я был также счастлив, когда Вы посетили мою выставку в Экспо-центре. Я впервые, может быть, нарушил какие-то законы, но, во всяком случае, мне хотелось показать свои работы в Экспо-центре".

Народный художник сказал, что надо находить новые формы общения со зрителями, надо находить какие-то новые грани для показа своего творчества: "Поэтому Ваше посещение семейное, - вместе с родителями пришла и Лейла ханум, которая тоже занимается творчеством и занимает определенное место в развитии азербайджанской культуры, изобразительного искусства, - это огромное счастье. Поэтому я думаю, что сегодняшний день и будущее совещание - нам надо определять цели и задачи нашей культуры, всех видов и жанров на многие годы вперед, планировать надо. Потому что рождение произведения требует времени, а время, знаете, быстротечно".

Таир Салахов отметил, что великий лидер Гейдар Алиев участвовал в жизни не только азербайджанской культуры, но и культуры всего Советского Союза.

"Он занимался этим очень целенаправленно. Он вел 19 направлений тогда в Советском Союзе, и определял лицо культуры всего Советского Союза. Многие постановления вышли по творческим союзам и по видам творчества. Колоссальные деньги были пущены на ремонт Третьяковской галереи и многих учреждений бывшего Советского Союза. И здесь, в Азербайджане, он это делал, и делалось это на высоком уровне".

Салахов добавил: "У нас есть Институт искусств, Академия художеств. За эти годы их окончило очень много молодых художников. 60 человек выпускает Институт искусств, 150 человек каждый год выпускает Академия художеств. Это талантливые, замечательные молодые люди, у них огромные инициативы. У меня какие пожелания? Чтобы их труд использовался по всему Азербайджану".

Он подчеркнул, что наряду с главными архитекторами, необходимо учредить и должность главных художников: "Не только в центре - в Баку и больших городах, но и в регионах. Это было бы замечательно. Гейдар Алиевич всегда говорил о синтезе архитектуры и изобразительного искусства. Я думаю, что это сочетание архитектуры и изобразительного искусства не только в экстерьере, но и в интерьере было бы замечательно, и это дало бы возможность ценить труд художников. Это было бы замечательно. Я предлагаю, просил бы проводить республиканские выставки - каждый год или раз два года. Чтобы были фестивали, смотры изобразительного искусства, архитектуры, персональные выставки и многие выставки не только в Баку, но и по всем регионам Азербайджана. Я предлагаю еще делать международные биеннале с участием международных художников и международного жюри. Знаете, это подняло бы авторитет во всем мире нашего изобразительного искусства, нашей культуры, так же, как в музыкальной культуре фестивали, которые проходят в Габале. Это было бы замечательно".