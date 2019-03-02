Новый формат встречи творческой интеллигенции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой в Центре Гейдара Алиева оставил самые благоприятные впечатления. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend главный режиссёр Азербайджанского государственного русского драматического театра им. Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Александр Шаровский.

"Я несколько раз встречался с господином Президентом, но в таком формате, когда около семидесяти известных человек из различных сфер культуры и искусства могли высказать свои просьбы и внести предложения, - впервые в моей жизни. Во время обращений, Президент Ильхам Алиев внимательно слушал и все записал у себя. Я также обратился с просьбой - учитывая, что в следующем году будет отмечаться 100-летие нашего театра, спросил, есть ли возможность присвоить ему звание академического. И этот вопрос был решен прямо во время встречи, как и многие другие. Господин Президент также подчеркнул, что непременно будут предприняты шаги для повышения статуса и других театров, а также заработных плат. Это была изумительная и доброжелательная встреча! Я до сих пор под впечатлением и рассказываю всем об этой встрече, о том, насколько Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева с большим вниманием и заботой относятся к сфере культуры и искусства, как оперативно решаются различные проблемы. Особо хотелось отметить, что несмотря на все трудности, было отмечено, что будет сделано все, чтобы страна и граждане продолжали развиваться, улучшалось благосостояние населения, быстро решались проблемы, а культуре и искусству всегда будет уделяться особое внимание и забота", - сказал Александр Шаровский.