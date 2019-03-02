2 марта в Бакинском филиале Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова прошла научно-практическая конференция на тему "Новые технологии в гематологии и их клиническое значение".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии ректор университета, профессор Азиз Алиев сказал, что конференция организована Национальным центром онкологии совместно с Бакинским филиалом Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. "В Национальном центре онкологии достигнуты очень большие успехи. В минувшем году в центре было обследовано примерно 106 тысяч пациентов. Примерно 65 процентов из них были связаны с онкологическими заболеваниями. В центре функционирует самая современная лаборатория, где было осуществлено примерно более 800 тысяч тестов, что очень важно с точки зрения ранней диагностики и лечения онкологических больных.

Нововведения в гематологии и их применение в медицине имеют большое значение. И поэтому верю, что конференция пройдет на высоком уровне, и проводимый обмен мнениями внесет вклад в дальнейшее развитие этой сферы", - сказал ректор и пожелал успехов работе конференции.

Конференция продолжилась обсуждениями на различные темы. Были заслушаны доклады онкологов Азербайджана и Турции.