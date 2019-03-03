В Каспийском море произошло землетрясение
3 марта 2019 15:27 358
В азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение
Как передает Day.az со ссылкой на Milli.az, землерясение было зарегестрировано в 13:11 по местному времени к юго-востоку от Лянькяранской станции.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 25км, магнитуда составляла 3,0 балла.
Указывается, что подземные толчки не ощущались на суше.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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