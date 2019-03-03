В азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение

Как передает Day.az со ссылкой на Milli.az, землерясение было зарегестрировано в 13:11 по местному времени к юго-востоку от Лянькяранской станции.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 25км, магнитуда составляла 3,0 балла.

Указывается, что подземные толчки не ощущались на суше.