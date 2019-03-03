Красивыми можно быть только в молодости, а после 50 лет следует быть в гармонии со своим возрастом: нельзя быть крайне привлекательной и выглядеть очаровательной? Как говорит Моника Беллуччи, быть красивой в 20 лет - естественно, быть красивой в 50 - это уже жизненная позиция и благодаря этому женщина в свои года может выглядеть и за тридцать. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Организаторы фотоэкспозиции "Состояние весны" и героини проекта ломают стереотипы - они активные, деловые, открытые к переменам, красивые, элегантные, обаятельные, стильные, уверенные в себе, харизматичные личности. Они не стараются кому-то что-то доказывать, быть кем-то, ведь за плечами у каждой из них своя жизнь и у каждой морщинки своя история. Они независимы, твердо стоят на ногах, успешны, постоянно открывают новое, идут за своей мечтой и вдохновляют окружающих. Внутри каждой из них живет одно желание - не казаться истинной женщиной, а быть ею. Они не боятся своего возраста, потому что знают, что нет у женщин возраста, есть состояние души, состояние весны.

Фотовыставка была представлена в старинной части Баку - Ичери шехер, в Art Club Restaurant, и посвящена Международному женскому дню 8 марта.

Над проектом работали лауреат международных конкурсов, фотограф Надежда Джавадова, фотохудожник Александр Карягин и международный профессиональный мейкап-артист и основатель образовательного проекта для женщин AJ Beauty Club Анна Джаман.

Автор и куратор проекта Мехрибан Атакишиева говорит: "Возраст - это только цифры. Это, то, что существует в наших мыслях. Если вы о нем не думаете - его нет. Неважно, сколько тебе лет по паспорту! Важно, как ты себя чувствуешь! Если душа поет, то тело танцует под эту песню! Главное, чтобы душа не замолкала. Мои героини прекрасный пример для подражания. Они ломают стереотипы. Общение с каждой из них приносило мне огромное удовольствие, каждая из них в период съемок раскрывалась по-новому. И эти фотографии тому доказательство. Они особенные. Мои героини не уступают молодым фото моделям! И это, в первую очередь, их заслуга. Они знают, что красиво - это внутри. Они знают главное: у красоты нет возраста. Это красота дана природой, происходит от мудрости, любви, радости жизни, чувства юмора, опыта - она расцветает.

Я желаю каждому, кто задует торт с 51, 61 свечу вечной весны в душе, ярких красок и вдохновения! Живите, ставьте цели и двигайтесь к ним! Это то, что придаст сил, энергии и радости, живите полной жизнью без оглядки на чье-то мнение и стереотипы общества. Нужно научиться смотреть на жизнь с радостью и прийти к пониманию того, что в любом возрасте можно быть прекрасной, молодой и счастливой".

На вечере был также представлен каталог проекта "Состояние весны" на азербайджанском, русском и английском языке.