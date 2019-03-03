Амазонки. Кто же они? Поиски ответа на этот вопрос велись начиная с античной эпохи. Еще в древних схолиях к поэме Гомера "Илиада" существование амазонок когда-либо ставилось под сомнение.

Здесь отмечено, что "выступившие в поход были не женщины, а мужчины-варвары; они носили длинные до земли хитоны, волосы повязывали повязками, а также брили бороды, и по-этому враги называли их женщинами; они были из племени амазонов и храбры в бою".

Древнегреческий автор Страбон в I в. ставил такой вопрос: "Кто, например, поверит, что когда-нибудь войско, городили племя могло состоять из одних женщин без мужчин?... Это допущение равносильно тому, если сказать, что тогдашние мужчины были женщинами, а женщины мужчинами".

Несмотря на подобные скептические высказывания, легенда о женщинах-воительницах - амазонках являлась одной из самых древних и прекрасных легенд в античном мире.

Литературная амазонская традиция сложилась в Древней Греции. Но каково происхождение амазонок? Многие античные историки, упоминавшие их, считали женской половиной племени савроматов, которых трактовали в качестве "управляемых женщинами", в виду значительной роли женщин в хозяйстве и военном деле савроматского общества.

У савроматок даже существовал такой обычай: девушки у них не выходили замуж, если не убивали минимум трех врагов (Гиппократ. О воздухе, водах и местностях, с.24).

Савроматы в античную эпоху населяли побережье реки Дон и Азовского моря. Но судя по данным античной историографии, савроматы не являлись коренными жителями данного региона.

Диодор Сицилийский в I в. до н.э. писал о том, что скифы во время своего похода в Переднюю Азию застали там 2 группы савроматов. Одна из них находилась в Ассирии, другая в Мидии. В результате скифского вытеснения, ассирийская группа савроматов очутилась на Анатолийском полуострове, савроматы Мидии были переселены на побережье реки Дон. Когда же все это произошло?

Известный поход скифов в Переднюю Азию состоялся в VII в. до н.э. Но Страбон и другие древние авторы считали реальным участие амазонок в Троянской войне. Эта война происходила в XIII в. до н.э. Отсюда вытекает заключение,что амазонки в это время уже должны были находиться в Анатолии. Темболее, что на знаменитом паросском мраморе выбита надпись, повествующая о том, что еще в 1256-1255 гг. до н.э. состоялся поход амазонок вплоть до городов Афина и Троя (Б.Н.Граков.Ранний железный век. Москва,1977, с.103).

В качестве доказательства участия амазонок в сражениях при Трое, античные источники указывают на могилу их предводительницы Мирины, погибшей в этой местности. Тогда остается предполагать, что вытеснение савроматов в Анатолию скифами произошло приблизительно в это время.

Археологические исследования доказывают, что где-то около XIII в. до н.э. в Закавказье и в Иран из Нижнего Поволжья проникла одна этническая группа, которая связывается со скифами (М.Н.Погребова. Иран и Закавказье в раннем железном веке. Москва,1977. с.126.133-134). Таким образом, археология указывает на то, что в XIII в.до н.э. состоялся поход скифов или же их предков в Переднюю Азию.

Страбон утверждает, что амазонки раньше, чем греки заселили Малую Азию (География,XII, 3,§21). Источники перечисляют города (Эфес, Смирна, Мирина, Кима), основанные в этом регионе амазонками. Например, современный город Измир в Турции (побратим Баку), по сведениям античных историков, был основан предводительницей амазонок - Смирной. Своеобразное турецкое произношение превратило его в Измир.

В последствии амазонки были вытеснены также из Анатолии. Из сообщений "отца истории" Геродота (История,IV,110), а также Страбона (География,XII,3,§24) становится ясным, что во время вторжения греков и предков армян (фригийцев) из Европы в Малую Азию, амазонки оказали им упорное сопротивление, но вынуждены были покинуть пределы Анатолии и переселились на побережье реки Дон.

С ними из Анатолии ушли также гаргары. Название горы Гаргар, отмеченное Страбоном в регионе Трои, дает основание для предположения, что гаргары также принимали участие в битвах при Трое. Именно вместе с гаргарами часть амазонок оказалась на Северном Кавказе, "в горах над Албанией", как утверждает Страбон.

Судя по данным античных историков, гаргары являлись мужьями амазонок.

Страбон писал: "Весной у амазонок есть два особых месяца, когда они поднимаются на соседнюю гору, отделяющую их от гаргаров. По некоему стародавнему обычаю гаргары также восходят на эту гору,чтобы, совершив вместе с женщинами жертвоприношение,сойтись с ними для деторождения. Сделав женщин беременными, гаргары отпускают их домой. Всех новорожденных девочек амазонки оставляют у себя, мальчиков же приносят на воспитание гаргарам".

Учитывая это, исследователи считают амазонок и гаргаров двумя естественными половинами племени савроматов. Слово "амазон", возможно, на савроматском языке означало "женщина". Недаром, скифы называли амазонок "эорпата" (Геродот. История,IV,110), что соответствует азербайджанскому "арвад", т.е."женщина".

Мы не зря так обстоятельно остановились на гаргарах. Гаргары, как известно, являлись одним из древнеазербайджанских племен. Часть гаргаров населяла Гаргарскую степь в Карабахе, через которую протекала река под названием Гаргар.

Сохранились и другие названия местностей, связанные с этнонимом "гаргар". Великий Низами Гянджеви учитывая это, в своем произведении "Искендернаме" поместил амазонок в соседстве с Гаргарской степью в городе Барде. По Низами, недалеко от Барды проживали раздельно от бардинских женщин 30 тысяч мужчин. Ягут ал-Хамави в начале XIII века указывал, что здесь был расположен также город Гаргар.

В Нагорном Карабахе севернее истоков реки Гаргар возвышалась гора Гырх-гыз ("Сорок девушек"), вершина которой называлась Гызгаласы ("Девичья башня"). Название села Хатынбейли ("женщина-правительница") в Нагорном Карабахе также могло входить в круг подобных топонимов. Царица города женщин Барды и его окрестностей Нушаба, принявшая Александра Македонского у себя, в какой-то степени является художественным образом предводительницы амазонок Фалестрии, имевшей встречу с Александром Македонским.

Интересно, что в Барде была найдена монета, чеканенная от имени Александра Македонского в анатолийском городе Кима (С.А.Дадашева. Основные черты денежного обращения Кавказской Албании. - журнал "Вестник древней истории",1976, №4,с.79), основанного по Страбону, амазонками и названного в честь их предводительницы.

Античные историки свидетельствуют о том, что во время войны между римлянами и албанами в I в. до н.э. амазонки являлись союзницами албан. На поле битвы, которое охватывало также Гаргарскую степь, римляне находили щиты и полусапожки амазонок (Арриан. Поход Александра Великого,VII,13,2) и удивлялись тому, каким образом амазонки могли очутиться здесь.

Арриан, творивший во II в. н.э. писал о том, что Атропат - основатель государства Атропатены подарил Александру Македонскому 100 всадниц, которых "называл амазонками".

Атропатена соответствовало современному Южному Азербайджану. Атропатену также называли Малой Мидией. Учитывая то обстоятельство, что власть Атропата распространялась лишь на Малую Мидию, можно констатировать, что амазонки, подаренные Александру Македонскому, населяли Малую Мидию-Атропатену.

Исходя из этого, логически можно придти к такому заключению, что савроматы, переселенные в свое время скифами из Мидии, могли проживать также в ее северной части - в Малой Мидии-Атропатене.

Для сравнения отметим, что в Южном Азербайджане расположены населенные пункты, сохранившие в своих названиях наименование племени гаргар. По всей видимости, еще в IV в.до н.э.- в эпоху Атропата и Александра Македонского савроматы в лице амазонок еще оставались в Малой Мидии, а это указывает на то, что скифы в свое время переселили из Мидии лишь определенную часть савроматов.

Таким образом, амазонки - не мифические существа. Просто, ввиду их значительной роли в хозяйстве и военном деле савроматов античные историки навеяли их мифами и легендами. В регион их первичного расселения входил также и Азербайджан.

Текст: Мубариз Халилов