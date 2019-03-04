В Исполнительную власти Шамахинского района поступили обращения об ущербе, нанесенном 3871 дому и объекту на территории района в результате недавнего землетрясения. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend главный архитектор ИВ района Рустам Алиев.

По его словам, проведен осмотр 3860 домов. "Комиссия продолжает осмотр домов. Согласно ее заключению, 218 из осмотренных до сегодняшнего дня домов находятся в аварийном состоянии, 963 - подлежат восстановлению, 1440 - нуждаются в ремонте. Состояние 1238 домов комиссия сочла удовлетворительным", - сказал он.

Алиев отметил, что уже начали заново отстраиваться дома, не подлежавшие восстановлению после землетрясения. "Завершается строительство пяти, началось строительство семи домов", - сказал главный архитектор.

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллы произошло землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах - 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени.