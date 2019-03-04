Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара в Гейчайском районе. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

В результате пожара погиб Нифталиев Бахтияр (1976 г.).

Согласно информации, пожар произошел в трехкомнатном одноэтажном доме площадью 200 кв. м. Сгорели воспламеняющиеся конструкции дома на площади 90 кв.м.

Остальная часть дома была защищена от огня.