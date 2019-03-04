Ужасный пожар в Гейчае, есть погибший
4 марта 2019 09:17 72
Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара в Гейчайском районе. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.
В результате пожара погиб Нифталиев Бахтияр (1976 г.).
Согласно информации, пожар произошел в трехкомнатном одноэтажном доме площадью 200 кв. м. Сгорели воспламеняющиеся конструкции дома на площади 90 кв.м.
Остальная часть дома была защищена от огня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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