Этот поступок официанта в Баку удивил всех
4 марта 2019 09:55 217
Аликрам Байрамов рассказал на программе 5/5 интересный случай, с которым он столкнулся на одном из свадеб в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, певец поделился мастерством одного из официантов в эфире программы.
"Однажды мы были на свадьбе. Гости кидали деньги в воздух. Один из официантов намочил поднос водой. Ходил в руках с этим подносом и делал вид, что обслуживает людей. И каждый раз, когда он проходил оттуда деньги приклеивались на его поднос. Он собрал там очень много денег", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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