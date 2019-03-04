Аликрам Байрамов рассказал на программе 5/5 интересный случай, с которым он столкнулся на одном из свадеб в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, певец поделился мастерством одного из официантов в эфире программы.

"Однажды мы были на свадьбе. Гости кидали деньги в воздух. Один из официантов намочил поднос водой. Ходил в руках с этим подносом и делал вид, что обслуживает людей. И каждый раз, когда он проходил оттуда деньги приклеивались на его поднос. Он собрал там очень много денег", - сказал он.