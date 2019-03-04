Десятого марта в Азербайджане пройдет первый тур выпускного экзамена на базе общего среднего образования (9 лет) для выпускников общеобразовательных школ. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Экзамен пройдет в Гяндже, Лянкяране, Нафталане, Шеки, Сумгайыте, Абшеронском, Гекгельском, Самухском, Геранбойском, Дашкесанском, Огузском, Габалинском, Астаринском, Билясуварском, Агсуинском, Зардабском, Шамахинском, Кюрдамирском, Агдамском, Евлахском, Бардинском, Тертерском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Хачмазском, Шабранском районах.

Пропускной экзаменационный лист можно распечатать, пройдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46