К сведению водителей! В Азербайджане ограничат движение на этих дорогах - ФОТО
4 марта 2019 11:42 277
На 52 километровом участке дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, и в части шоссе Баку-Шамахы-Евлах в части от круга Сулутепе и до круга Хокмели будут вестись работы по обновлению дорожных разметок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим движение транспорта на этих дорогах будет частично ограничено.
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