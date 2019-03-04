На 52 километровом участке дороги Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, и в части шоссе Баку-Шамахы-Евлах в части от круга Сулутепе и до круга Хокмели будут вестись работы по обновлению дорожных разметок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим движение транспорта на этих дорогах будет частично ограничено.

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