В ближайшие дни в Азербайджане начнется вакцинация лиц в возрасте 20-40 лет от кори и краснухи. Как передает Day.Az, об этом сказала в понедельник Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева.

По ее словам, учитывая большое количество людей, заразившихся корью в Европе и соседних с Азербайджаном странах, в Азербайджан доставлены 160 тысяч доз вакцины против кори и краснухи для иммунизации взрослых. Вакцина уже роздана по поликлиникам в Баку, осуществляется ее раздача по медучреждениям других городов и районов.

Алиева отметила, что вакцинация будет проведена среди лиц в возрасте 20-40 лет, которые по тем или иным причинам не прошли ее своевременно. "Лица в возрасте 20-40 лет, которые хотят пройти вакцинацию, могут обратиться в территориальные поликлиники. В ближайшие дни в территориальных поликлиниках начнут работать кабинеты по вакцинации взрослых", - сказала она.

При этом Алиева назвала категории лиц, которым вакцина противопоказана. "Беременные или женщины, которые планируют беременность, лица с заболеваниями крови и онкологическими заболеваниями, а также те, у кого аллергия на яичный белок, не могут быть вакцинированы", - сказала она.

Алиева добавила, что обратившиеся для получения вакцины будут обследованы предварительно врачом-терапевтом.

Напомним, что приказом министра здравоохранения Огтая Ширалиева,в марте-апреле в Баку и других городах республики, где были зарегистрированы случаи заболеваемости корью, будут проведены меры иммунизации среди лиц в возрасте 20-40 лет.