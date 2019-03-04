В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча руководителей Производственного объединения "Азнефть" со студентами вуза, в которой приняли участие ректор Эльмар Гасымов и преподаватели БВШН, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на вуз.

В состав группы представителей ПО "Азнефть" во главе с генеральным директором Дашгыном Искендеровым вошли заместители директора Адалят Эминов, Мехти Велиев и Джалаир Самедов, а также ведущие сотрудники отдела кадров и других подразделений.

Приветствуя гостей, ректор Эльмар Гасымов отметил, что студенты вуза, начиная со второго курса, ежегодно проходят производственную практику в объединении. Поблагодарив ректора за содействие в проведении встречи, Генеральный директор Дашгын Искендеров рассказал о деятельности, инфраструктуре, последних достижениях и новых проектах ПО "Азнефть". По его словам, студентам БВШН повезло учиться в вузе, который оснащен современной материально-технической базой и в котором для них созданы все условия.

Выступившие на встрече начальник производственного отдела ПО "Азнефть" Парвиз Ахмедов и начальник НГДУ имени Амирова Рамин Гулиев говорили о перспективах развития сотрудничества с БВШН. Выпускник вуза, старший инженер управления буровых работ объединения Мустафа Аскеров поделился историей своего успеха и рассказал о возможностях для профессионального роста и развития молодых сотрудников. Затем гости ответили на многочисленные вопросы.

В заключение встречи ректор Эльмар Гасымов выразил благодарность Генеральному директору ПО "Азнефть" Дашгыну Искендерову за организацию стажировки студентов и трудоустройство выпускников вуза и вручил ему диплом "Почетного гостя БВШН".

В ходе визита гости ознакомились с кампусом Высшей школы и его инфраструктурой.