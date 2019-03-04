В Центральном таможенном госпитале Баку бригада врачей, возглавляемая кардиохирургом, доктором медицинских наук, председателем Правления Ассоциации сердца и здоровья Азербайджана Рашадом Махмудовым, провела уникальную операцию на сердце двухмесячного ребенка. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend из семьи пациента.

Малыш Рамиг Ализаде родился в Барде. Ему был поставлен диагноз - транспозиция магистральных сосудов - врожденный порок сердца, характеризующийся нарушением положения главных сосудов: отхождением аорты от правых отделов сердца, а легочной артерии - от левых. Клинические признаки транспозиции магистральных сосудов включают цианоз, одышку, тахикардию, гипотрофию, сердечную недостаточность.

Операция продолжалась на протяжении шести с половиной часов, после чего малыш на протяжении 20 дней был подключен к аппарату искусственного дыхания. Благодаря усилиям хирургов, неонатологов и реаниматологов малыш был возращен к жизни. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и вернулся в семью..