Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Сегодня ночью местами возможен моросящий дождь, утром туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем - 8-11, в Баку ночью - 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых южных районах прогнозируется дождь, местами туман, ветер восточный.

Ночью - 0-5, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - 1-6 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

Завтра близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.