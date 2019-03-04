В Азербайджане в первую неделю начала приема документов для совершения хаджа (паломничества в Мекку и ее окрестности) подали заявку более 70 человек. Об этом, как передает Day.Az, в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

Было отмечено, что в настоящее время прием документов продолжается. В этом году стоимость совершения хаджа составляет 4285 долларов США.

В текущем году для Азербайджана отсутствует квота по численности паломников, поэтому все лица, желающие совершить хадж, смогут реализовать свою мечту. В этом году паломники также будут отправлены в Саудовскую Аравию самолетом.

Отметим, что в прошлом году квота для совершения хаджа соствавляла 1440 человек.