Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок выделения земельных участков вынужденным переселенцам для занятия сельским хозяйством", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно дополнениям, сдача в аренду вынужденным переселенцам земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, будет осуществляться в соответствие со статьей 10-1 закона "Об аренде земли".

Кроме этого, согласно существующим до этого времени правилам, для получения во временное пользование и в аренду вынужденными переселенцами земельных участков они обращались в местные органы исполнительной власти по месту проживания. Местные органы исполнительной власти в течение 10 дней рассматривали документы, поступающие от территориальных отделов Госкомитета по вопросам имущества, и принимали соответствующее решение (с учетом условий местности, количества земельных ресурсов, плотности населения) о передаче земельного участка во временное пользование и аренду вынужденным переселенцам для производства сельскохозяйственной продукции.

Согласно изменениям в решение, из этих статей исключаются слова "и в аренду".