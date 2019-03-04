Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина иностранного государства Атеша Атанура, начальника Управления медслужбы Государственного таможенного комитета Фикрета Гадималиева, Джамиля Мехтиева, Аламата Гулиева, Анара Мамедова, Васифа Хыдырова, Эльнура Мамедова и Фармана Мамедли, обвиняемых в незаконном обороте и контрабанде лекарств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева дала показания в качестве свидетеля бухгалтер госпиталя Госкомтаможни Эльнура Новрузлу.

Она отметила, что собранные в течение дня в кассе деньги передавались Ф.Мамедли, ежедневный доход никогда не фиксировался в полном объеме.

Отвечая на вопросы, Э.Новрузлу сказала, что все работы в госпитале шли под контролем начальника управления Фикрета Гадималиева.

Затем в качестве свидетеля выступил Ильтизам Гусейналиев. Он сказал, что работает кассиром в этом госпитале. И.Гусейналиев заявил, что выдавал больным чеки при оплате, а деньги в конце дня отдавал бухгалтеру Э.Новрузлу.

Также дали показания работавшая на должности кассира госпиталя Рена Мамедова, Рена Гаджиева, Айнура Ширинова. Они дали одинаковые показания, что в обмен на оплату выдавали больным чеки.

В процессе объявлен перерыв.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службами Генеральной прокуратуры, Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службой государственной безопасности (СГБ), в ходе проведенных 30 апреля 2018 года совместных мероприятий была установлена и разоблачена группировка, занимавшаяся незаконным оборотом и контрабандой лекарственных средств.