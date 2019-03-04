Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева организовало занятия по различным видам искусства для жителей Шекинского детского дома смешанного типа. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

На курсах по танцам, актерскому искусству и подготовке ручных работ в рамках занятий, проводимых совместно с Центром детско-юношеского развития № 3, принимали участие дети и юноши. Для них также были организованы музыкально-развлекательные программы.

Целью проекта является не только эффективная организация досуга детей, лишившихся родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, но также и повышение их интереса к различным видам искусства и стимулирование выбора ими профессии в будущем.

Для того, чтобы в дальнейшем можно было регулярно продолжать занятия, к курсам привлечены учителя детских домов.

Отметим, что планируется реализовывать данный проект в детских домах и школах-интернатах в других регионах страны.