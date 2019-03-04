В Баку в отеле Caspian Business впервые прошел Tourism Students Meetup с участием 400 студентов. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

В рамках проекта прошла презентация Turizm Labaratoriyası (Туристическая лаборатория, Tourism Lab.), в рамках которой начинает свою деятельность Tourism Students Meetup. Координатор проекта Фатима Алиева отметила, что Tourism Students Meetup является первой и единственной крупной платформой для студентов Азербайджана, обучающихся в сфере туризма.

Руководитель компании Tourism Lab. Хавва Сафарова рассказала о важности сотрудничества и координации различных сфер деятельности для развития туризма. Руководитель AHA (Azerbaijan Hospitality Academy) Нармин Алисой провела учебный семинар для студентов для будущего развития карьеры. В рамках проекта студенты также познакомились с профессиональной бизнес-средой, получили советы профессионалов туристической индустрии. Свои платформы представили эксперты - руководитель программы İnsan Mühəndisliyi (Человеческая инженерия) Ровшан Наджафов, директор отдела бытового обслуживания Boulevard Hotel Autograph Colletion Самир Алиев, арт-директор Mauve Hospitality Камиль Дадашов, директор по развитию бизнеса Mondo Travel Надир Фараджов, травел-блогер Жаля Алекперова, менеджер по центральной инвентаризации Absheron Hotel Group Раджи Ахлиманзаде, координатор по продажам Pasha Travel Фарид Алиев, генеральный менеджер Sumgayit Plaza Hotel Рахиб Исмиханов, специалист по цифровому маркетингу Алекпер Эйвазлы, руководитель Tourism Lab. Хавва Сафарова.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.