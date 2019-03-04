Объем существующих подземных водных ресурсов Азербайджана позволяет использовать их во время возникновения трудностей для страны в связи с загрязнением надземных вод.

Об этом в понедельник сказал заведующий сектором отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, объем подземных водных ресурсов составляет восемь миллиардов кубических метров.

"Объем этих водных ресурсов позволяет воспользоваться ими при возникновении трудностей, связанных с нехваткой водных ресурсов в будущем, так как наши подземные воды чистые и полностью пригодны для использования", - отметил Абдулагасанов.

Заведующий сектором отметил, что сегодня в Азербайджане используется лишь малая часть этих ресурсов.

По словам заведующего сектором, Джейранбатанское водохранилище, Шолларский, Огуз-Габалинский, Куринский водопроводы обеспечивают Баку питьевой водой. В настоящее время в обеспечении водой многих населенных пунктов Азербайджана используются подземные источники воды.

"Министерство экологии и природных ресурсов постоянно проводит мероприятия по поиску подземных источников воды. На территориях, где отсутствуют подземные источники воды, ведутся геологические разведочные работы для поиска таких ресурсов", - сказал Абдулагасанов.

По словам завсектором, воды рек Араза и Куры поступают в Азербайджан с территории соседних стран, будучи сильно загрязненными, поэтому возникают проблемы с использованием такой воды в качестве питьевой. Абдулгасанов также отметил, что для очистки воды в соответствие с нормами требуются дополнительные средства.

"В связи с этим ряд населенных пунктов, расположенных на этих территориях, обеспечивается чистой водой за счет подземных источников", - добавил заведующий сектором.