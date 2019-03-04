Азербайджанские министры сыграли в настольный теннис - ФОТО
4 марта 2019 17:00 173
Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретились сегодня со спортсменами, которые готовятся к Всемирным летним специальным Олимпийским играм, которые пройдут в Абу-Даби 14-22 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на azxeber.com.
Министр Азад Рагимов сказал, что во Всемирной летней специальной олимпиаде примут участие более семи тысяч олимпийских спортсменов из 170 стран мира.
По словам министра, в десяти видах спорта Азербайджан будут представлять 56 спортсменов.
Далее министры сыграли в настольный теннис.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!