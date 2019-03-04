Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретились сегодня со спортсменами, которые готовятся к Всемирным летним специальным Олимпийским играм, которые пройдут в Абу-Даби 14-22 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на azxeber.com.

Министр Азад Рагимов сказал, что во Всемирной летней специальной олимпиаде примут участие более семи тысяч олимпийских спортсменов из 170 стран мира.

По словам министра, в десяти видах спорта Азербайджан будут представлять 56 спортсменов.

Далее министры сыграли в настольный теннис.