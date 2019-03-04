Сегодня Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана провела очередное заседание, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании были рассмотрены обращения в связи с помилованием.

В ходе проведенных до сих пор заседаний Комиссии рассмотрено более 400 обращений.

Отметим, что с января по май прошлого года на заседаниях Комиссии по вопросам помилования было рассмотрено более 1200 обращений.

В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Президент Ильхам Алиев 24 мая 2018 года подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

От отбывания оставшейся части срока были освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных были 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.