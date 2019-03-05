Правила приема в бакалавриат вузов, получивших среднее специальное образование суббакалавров, подготовленные министерством образования Азербайджана, представлены в Кабинет министров. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в правительстве.

Проект документа находится на стадии согласования. Ожидается, что правила будут утверждены до приема на новый учебный год и применены в этом году во время приема студентов.

Согласно этим правилам, суббакалавры смогут принять участие в конкурсе только лишь при желании поступить на те направления, по которым они получали образование. Такие суббакалавры будут допущены к выбору специальностей без участия в экзамене. Список специальностей для приема суббакалавров будет определяться минобразованием.

В новом проекте также нашел свое отражение и вопрос о переводе по собственному желанию на ступень среднего специального образования лиц, не окончивших бакалавриат (основное [базовое высшее] медицинское образование). В проекте предусматривается упрощение данной процедуры, учет кредитов, набранных во время приема в колледжи.