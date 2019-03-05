В Азербайджане изменены правила выдачи разрешения на эксплуатацию многоквартирных зданий, по которым вынесено положительное заключение. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно решению, утверждена "Форма разрешения на эксплуатацию многоквартирного жилого здания (комплекса многоквартирных жилых зданий), в котором до 1 января 2019 года завершены строительно-монтажные работы, включая все этажи, боковые стены и крышу, а также где уже эксплуатируются квартиры, и по которому выдано положительное заключение о готовности к эксплуатации согласно результатам проведенной проверки".

Решение подписано премьер-министром Новрузом Мамедовым.