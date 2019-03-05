В этой части Баку сегодня не будет воды
5 марта 2019 09:48 72
5 марта в части Наримановского района будут введены ограничения на подачу питьевой воды.
Как сообщили Day.Az в "Azersu", ограничения связаны с реконструкцией системы водоснабжения на улице Моллы Джума Наримановского района Баку, передает Day.Az.
ОАО "Азерсу" приносит извинения за доставленные неудобства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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