5 марта в части Наримановского района будут введены ограничения на подачу питьевой воды.

Как сообщили Day.Az в "Azersu", ограничения связаны с реконструкцией системы водоснабжения на улице Моллы Джума Наримановского района Баку, передает Day.Az.

ОАО "Азерсу" приносит извинения за доставленные неудобства.