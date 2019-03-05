Жуткая авария в Азербайджане, есть пострадавший
5 марта 2019 11:56 299
В Евлахском районе Азербайджана перевернулся пассажирский микроавтобус.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в селе Гуловша Евлахского района на шоссе Халдан-Мингячевир.
Сообщается, что микроавтобус Ford столкнулся с легковым автомобилем марки Toyota. В результате инцидента пассажирский микроавтобус перевернулся. Во время инцидента водитель Ford был госпитализирован.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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