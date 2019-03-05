В Евлахском районе Азербайджана перевернулся пассажирский микроавтобус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в селе Гуловша Евлахского района на шоссе Халдан-Мингячевир.

Сообщается, что микроавтобус Ford столкнулся с легковым автомобилем марки Toyota. В результате инцидента пассажирский микроавтобус перевернулся. Во время инцидента водитель Ford был госпитализирован.

По факту ведется расследование.