Тело женщины найдено в шахте лифта многоквартирной высотки на территории Бинагадинского района Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции района, передает Day.Az.

Инцидент произошел в доме номер 30/78 D, расположенном на проспекте Ататюрка. Следствие предполагает, что 39-летняя Наджафова Тахмина Исмаил гызы, хотела воспользоваться лифтом на седьмом этаже здания, но из-за его неисправности упала в шахту. Родные, обеспокоенные долгим отсутствием Наджафовой, принялись искать женщину. Около семи часов вечера ее тело было найдено.

В настоящее время прокуратура Бинагадинского района ведет расследование по факту.